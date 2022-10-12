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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli güldü, Club Brugge ise yenilmedi

Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında A ve B grubunda ilk maçlar oynandı. İşte sonuçlar...

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli güldü, Club Brugge ise yenilmedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında, 2 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, A ve B gruplarında birer maç yapıldı.

A Grubu'nda sahasında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayan Napoli, rakibini Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskheli ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 mağlup etti. Konuk takımın gollerini ise Davy Klaassen ve Steven Bergwijn kaydetti.

Gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki mücadelede ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü.

Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

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