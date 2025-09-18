İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3211
  • EURO
    48,8788
  • ALTIN
    4854.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray Frankfurt deplasmanında
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray Frankfurt deplasmanında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Frankfurt Stadı'ndaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İşte müsabakaya dair son detaylar...

HABER MERKEZİ18 Eylül 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray Frankfurt deplasmanında
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. Galatasaray, 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'E

Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2023-2024 sezonunda oynadı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu. Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını Devler Ligi'ne de taşımak istiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in haricinde eksik yok.

EV SAHİBİNDE 2 EKSİK VAR!..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı. Frankfurt'ta kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.