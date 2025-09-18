Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. Galatasaray, 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'E

Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2023-2024 sezonunda oynadı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu. Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını Devler Ligi'ne de taşımak istiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in haricinde eksik yok.

EV SAHİBİNDE 2 EKSİK VAR!..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı. Frankfurt'ta kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.