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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Son 16 turu heyecanı yarın başlıyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Club Brugge - Aston Villa

23.00 Borussia Dortmund - Lille

23.00 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

5 Mart Çarşamba

20.45 Feyenoord - Inter

23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

23.00 Benfica - Barcelona

23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

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