Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Tur için son maçlar

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Lens - Sevilla ve PSV Eindhoven - Arsenal karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek. Bu müsabaka TSİ 23.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Lens - Sevilla
20.45 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Manchester United - Bayern Münih
23.00 Kopenhag - Galatasaray
23.00 Napoli - Braga
23.00 Union Berlin - Real Madrid
23.00 Inter - Real Sociedad
23.00 Salzburg - Benfica
13 Aralık Çarşamba
20.45 Leipzig - Young Boys
20.45 Kızılyıldız - Manchester City
23.00 Atletico Madrid - Lazio
23.00 Celtic - Feyenoord
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
23.00 Newcastle United - Milan
23.00 Porto - Shakhtar Donetsk
23.00 Royal Antwerp - Barcelona