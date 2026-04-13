13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
  • Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Yarı finalistler belli oluyor
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın akşam itibariyle başlıyor. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)

15 Nisan Çarşamba:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)

