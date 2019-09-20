Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme tehlikesi

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FUTBOLDA son yıllarda Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Türk futbolunu büyük bir tehlike bekliyor. 2019-2020 sezonuna ülkeler sıralamasında 30,400 puanla 10’uncu sırada giren Türkiye, önceki akşam oynanan karşılaşmaların ardından yerini Hollanda’ya kaptırdı. Ajax’ın Lille’i mağlup etmesinin ardından Portakallar puanını 30,750’ye yükseltirken, 11’inci sıradan 9’unculuğa yükseldi, Türkiye ise 10’uncu sıradan 11’inci sıraya geriledi. Son 5 yıllık ortalamalara göre ilk 10’da olan ülkeler bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne şampiyonlarını direkt olarak gönderiyor. Hollanda’dan yerimizi geriye alamazsak şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak katılmak zorunda kalacak. Şu an Türkiye’nin ilk 10 için en büyük rakibi olan Hollanda 4, Ukrayna ise 3 takımla Avrupa’da temsil ediliyor. Türkiye’nin ise 4 takımı var. Takımlarımızın Avrupa’da alacakları her puan büyük önem taşıyor.