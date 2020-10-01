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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK, Krasnodar'a elendi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş 'ı geçen PAOK, play-off turunda Rus ekip Krasnodar'a elendi.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:09 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 00:09
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş 'ı geçen PAOK ardından Benfica'yı elemiş ve play-off aşamasına kalmıştı. Yunan ekibi, deplasmanda 2-1 kaybettiği Krasnodar takımına evinde de 2-1 yenilgi ve grup hayalleri bir başka bahara kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta 73.dakikada Michailidis'in kendi kalesine attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. PAOK, 77.dakikada El Kaddouri ile eşitliği yakaladı ancak bir dakika sonra Remy Cabella son sözü söyledi.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kalan Krasnodar, 3. torbadan kura çekimine katılacak ve Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden biri oldu.

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