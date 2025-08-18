İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8928
  • EURO
    47,7775
  • ALTIN
    4401.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak. Yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak müsabakaların tamamı saat 22.00'de oynanacak.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı!
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba:

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.