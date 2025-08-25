İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı! İşte rövanş maçları programı

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Çarşamba günü Benfica ile kozlarını paylaşacak.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı! İşte rövanş maçları programı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın ve çarşamba günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 7 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)

Çarşamba:

Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)

Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)

Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)

