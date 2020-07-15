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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcilerimizden Türk Telekom, Darüşşafaka, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, 4 farklı grupta güçlü rakiplerle mücadele edecek.

IHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:20
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Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Galatasaray ve TOFAŞ’ın da rakipleri belli oldu. Normal sezonun 13 Ekim’de başlayacağı Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off oynama hakkı kazanacak. Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

Galatasaray Doğa Sigorta (TÜRKİYE)

Iberostar Tenerife (İspanya)

Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

SIG Strasbourg (Fransa)

VEF Riga (Letonya)

Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)

B GRUBU:

Casademont Zaragoza (İspanya)

ERA Nymburk (Çekya)

Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)

JDA Dijon (Fransa)

Nizhny Novgorod (Rusya)

Start Lublin (Polonya)

Tofaş (TÜRKİYE)

Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)

C GRUBU:

Darüşşafaka (TÜRKİYE)

Filou Oostende (Belçika)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)

Happy Casa Brindisi (İtalya)

Limoges CSP (Fransa)

San Pablo Burgos (İspanya)

Türk Telekom (TÜRKİYE)

Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)

D GRUBU:

AEK (Yunanistan)

Brose Bamberg (Almanya)

Cholet (Fransa)

Fortitudo Bologna (İtalya)

Hapoel Holon (İsrail)

Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)

RETAbet Bilbao (İspanya)

Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda)

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