Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Galatasaray ve TOFAŞ’ın da rakipleri belli oldu. Normal sezonun 13 Ekim’de başlayacağı Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off oynama hakkı kazanacak. Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)
Galatasaray Doğa Sigorta (TÜRKİYE)
Iberostar Tenerife (İspanya)
Peristeri (Yunanistan)
Rytas Vilnius (Litvanya)
SIG Strasbourg (Fransa)
VEF Riga (Letonya)
Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)
B GRUBU:
Casademont Zaragoza (İspanya)
ERA Nymburk (Çekya)
Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)
JDA Dijon (Fransa)
Nizhny Novgorod (Rusya)
Start Lublin (Polonya)
Tofaş (TÜRKİYE)
Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)
C GRUBU:
Darüşşafaka (TÜRKİYE)
Filou Oostende (Belçika)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)
Happy Casa Brindisi (İtalya)
Limoges CSP (Fransa)
San Pablo Burgos (İspanya)
Türk Telekom (TÜRKİYE)
Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)
D GRUBU:
AEK (Yunanistan)
Brose Bamberg (Almanya)
Cholet (Fransa)
Fortitudo Bologna (İtalya)
Hapoel Holon (İsrail)
Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)
RETAbet Bilbao (İspanya)
Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda)