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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları oynandı! İşte çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Barcelona, PSG, Bayern Münih, Inter'in ardından Borussia Dortmund, Arsenal, Aston Villa ve Real Madrid de çeyrek finale adlarını yazdırdı.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları oynandı! İşte çeyrek final eşleşmeleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter adlarını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu akşam oynanan maçlarda ise Borussia Dortmund, 1-1'in rövanşında deplasmanda Lille'i 2-1 yendi. Aston Villla ise 3-1 kazandığı ilk maçın ardından ikinci karşılaşmada Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Arsenal ise 7-1 yendiği PSV ile rövanşta 2-2 berabere kalarak çeyrek final biletini aldı. Real Madrid ise ilk maçta 2-1 yendiği Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olunca maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarıyla tur atlayan Real Madrid oldu.

Bu sonuçların ardından UEUA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Eşleşmeler şöyle:

Arsenal - Real Madrid

PSG - Aston Villa

Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern Münih - Inter

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