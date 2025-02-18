Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu playoff rövanşları bu akşam oynanacak 4 maçla başlayacak.

İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.

20.45 MILAN - FEYENOORD

İlk Maç: Feyenoord 1-0 Milan

Milan, son on yılda Şampiyonlar Ligi son 16 turuna sadece bir kez yükseldi ve Sergio Conceiçao'nun öğrencileri bu tura tekrar yükselmek istiyorlarsa ilk turdaki farkı kapatmak zorundalar; Strahinja Pavlovic rövanş maçında "çok daha iddialı" olmaları gerektiğini düşünüyor. Diğer savunma oyuncusu Kyle Walker ise şunları söyledi: "İkinci maçta bunu tersine çevirebiliriz. Sadece forvetlerin değil, tüm takımın gol atmak için katkıda bulunması gerekiyor."

Feyenoord'un galibiyeti, evinde güçlü olduğu ve son 12 UEFA turnuvası iki ayaklı maçlarının hiçbirinde ilk ayağı kaybetmediği düşünüldüğünde beklenmedik bir sonuç değildi. Kaleci Timon Wellenreuther, San Siro'da çok daha yoğun olacaklarını tahmin ediyor. "Henüz hiçbir şey yapmadık, bu sadece ilk ayak," dedi. "Ama kazanma enerjisini hissetmek harika. Takım gerçekten sakin kaldı ve odaklandı. Galibiyet ve temiz sayfa için mutluyuz."

* Milan'lı Francesco Camarda ilk maçta 16 yaş 339 günlükken yedek kulübesinden gelerek Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında sahaya çıkan en genç üçüncü oyuncu oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao; Gimenez

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ivanusec, Paixao; Carranza

23.00 BENFICA - MONACO

İlk Maç: Monaco 0-1 Benfica

Benfica, ilk maçta galip gelirken bir 'deja vu' hissi vardı, zira daha önce 3-2'lik lig aşaması zaferinde on kişilik Monaco takımına karşı tek gollü bir galibiyet elde etmişlerdi. Her iki karşılaşmada da gol atan Vangelis Pavlidis, son gösterilerinden çok memnun ancak işin henüz bitmediğini biliyor. Forvet oyuncusu Pavlidis, "Eğer kazanabiliyor ve gol atabiliyorsanız, bu çok güzel" dedi. "Bir adım öndeyiz ama bu yeterli değil. Monaco'nun bir sonraki maç için hazırlanacağını biliyoruz. Odaklanmamız gerekiyor."

Monaco 2017'den bu yana son 16'ya kalamadı ve ihtimaller onlara karşı... Ancak Adi Hütter havlu atmayı reddediyor. Monaco teknik direktörü Hütter, "Mutlu değiliz ama ikinci ayak var ve en iyi performansımızı sergilemeliyiz" dedi. "İşimiz daha zor ama güvenmeli ve her şeyin olabileceğine inanmalısınız."

* Monaco, Portekiz takımlarına karşı oynadığı son dokuz UEFA müsabakasında galibiyet alamadı (2 Beraberlik 7 Mağlubiyet).

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Orkun Kökçü, Amdouni; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup

Monaco: Majecki; Diatta, Salisu, Kehrer, Henrique; Akliouche, Camara, Minamino, Ben Seghir; Embolo, Biereth

23.00 BAYERN MÜNİH - CELTIC

İlk Maç: Celtic 1-2 Bayern Münih

Bayern, Celtic Park'ta ilk yarının her iki yarısında da gol attıktan ve ev sahibinin son dakikalardaki baskısına direndikten sonra Celtic'e karşı avantajlı skorla sahadan ayrıldı. Defans oyuncusu Eric Dier, Bavyera ekibinin sağlamlığının yanı sıra Michael Olise'nin golünde olduğu gibi muhteşemliğini de göstermesinden memnun. "Birkaç kritik savunma, çalım ve kafa vuruşu vardı. Bu oyunun her zaman önemli olacak bir parçası" dedi Dier. "Galibiyeti aldık ve şimdi evimize gidip ikinci ayağa hazırlanabiliriz."

Vincent Kompany'nin öğrencileri rövanşın tadını çıkaran tek takım değil, Celtic Menajeri Brendan Rodgers da takımının son bölümlerde uyguladığı baskıdan cesaret aldı. "2-1'de Bayern bize karşı direndi. Bundan çıkarabileceğimiz şey bu," dedi. "Bir şansımız daha var. Gidelim, pişmanlık duymayalım ve bizi nereye götüreceğini görelim." Daizen Maeda'nın golcü formu kesinlikle iyimserlik için bir neden; forvet oyuncusu Şampiyonlar Ligi sezonundaki dördüncü golünü atarak bir Japon uluslararası takımının tek bir seferde attığı en fazla golü kaydetti.

* Harry Kane, ilk maçta attığı golle UEFA kulüp müsabakalarında 60 gol atan ilk İngiliz oyuncu oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; Kane

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; McGregor; Engels, Hatate; Kühn, Maeda, Jota

23.00 ATALANTA - CLUB BRUGGE

İlk Maç: Club Brugge 2-1 Atalanta

Atalanta, Club Brugge'e karşı tarihindeki ilk maçtan mağlup ayrıldı ve Charles De Ketelaere'nin eski takımına dönüşü buruk bir şekilde sona erdi. 23 yaşındaki oyuncu Club Brugge taraftarlarına sıcak karşılamaları için teşekkür etti, "Herkesin sevgisini hissettim". Ancak o ve takım arkadaşları şimdi Brugge'ün Bergamo'daki hırsını söndürmeye odaklanmış durumda. "Bir sonraki maçı kazanmak için hazır olmalıyız. Önemli olan tek şey bu, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Yedek oyuncu Gustaf Nilsson, Club Brugge'e İtalya'ya giderken avantaj sağlayan penaltıyı gole çevirdi ve aynı zamanda bu turnuvadaki ilk golünü atmış oldu. Olumlu sonucun yanı sıra, teknik direktör Nicky Hayen bu keskin performanstan güven duydu. "Kendimizi ortaya koyma şeklimiz gurur duyulacak bir şeydi" dedi. "İkinci yarıda iyi bir reaksiyon gösterdik ve kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik."

* Çarşamba günü turnuvadaki yedinci golünü atan Mario Pasalic, Duvan Zapata ve Josip Ilicic ile birlikte Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman

Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla