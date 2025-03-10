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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

20.45 Barcelona - Benfica: 1-0

23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3

23.00 Inter - Feyenoord: 2-0

23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0

12 Mart Çarşamba

20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1

23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1

23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1

23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2

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