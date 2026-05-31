Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu Kvaratskhelia!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ödülünü Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya verdi.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 19:33 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

UEFA'nın açılmasında Kvaratskhelia için "Heyecan verici Gürcü kanat oyuncusu, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla on gol attı ve altı asist yaptı." denildi.

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat, 19 gol kaydetti.

SEZONUN EN İYİ 11'İ AÇIKLANDI

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini açıkladı.

Açıklanan takımda, sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı.

Sezonun en iyi 11'inde yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Michael Olise (Bayern Münih), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Forvet: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Münih)

