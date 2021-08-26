Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff sürprizi

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:12

Moldova kulüplerinin, Zimbru'nun 1. ön eleme turunda elendiği 1993-94 sezonunda başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasına katılma mücadelesi, 2021-22 sezonunda başarıya ulaştı.

Transfermarkt'ın verilerine göre kadro değeri yalnızca 12,98 milyon avro olan Sheriff, 10 katı (131,3 milyon avro) değerindeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını eleyerek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Ön elemelere 1. turdan başlayan Sheriff, Teuta'dan (Arnavutluk) sonra 2. turda Alashkert (Ermenistan), 3. turda Kızılyıldız (Sırbistan), play-off turunda da Dinamo Zagreb'i geçti.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında da play-off turuna kadar yükselen Sheriff, üçüncü denemesinde gruplara kalmayı başardı.

Bu sayede 2,6 milyon nüfusu bulunan Moldova, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında temsil edilecek 34. ülke olarak kayıtlara geçti.

Kişi başına satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Moldova'nın takımı Sheriff, grup aşamasına kaldığı için 15 milyon avrodan fazla para ödülü kazanmayı da garantiledi.

KULÜBÜN SAHİPLERİ ESKİ KGB ÜYELERİ

Moldova'nın en üst futbol ligi, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrıldığı 1992'de oynanmaya başlandı. Adını, eski KGB (Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi) üyeleri Viktor Gushan ve Ilya Kazmaly'nin sahibi olduğu şirketten alan Sheriff Kulübü ise 1997'de kuruldu.

Kulübün başkanı da olan Gushan'ın öncülüğünde 1993'te kurulan şirket, akaryakıt dağıtımı, televizyon yayıncılığı, süpermarket zinciri, inşaat, yayın evi, reklam ajansı, unlu mamüller gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Ligdeki ilk şampiyonluğunu 2000-01 sezonunda elde eden Sheriff, son 21 yılda 19 kez ligi zirvede tamamladı.

Hukuki olarak Moldova topraklarında bulunsa da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinin takımı olan Sheriff, maçlarını, ülkenin ikinci en büyük kenti Tiraspol'deki Sheriff Stadı'nda oynuyor.