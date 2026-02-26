İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8921
  • EURO
    52,0005
  • ALTIN
    7317.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde son 16 biletleri sahiplerini buldu
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 biletleri sahiplerini buldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Galatasaray, Juventus deplasmanında 3-2 kaybetmesine rağmen ilk maçtaki avantajıyla tur atlarken; Real Madrid, Benfica karşısında galip gelerek adını son 16'ya yazdırdı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 02:25 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 biletleri sahiplerini buldu
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a Torino'daki Allianz Stadı'nda konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmasına karşın adını son 16'ya adını yazdırdı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan günün diğer maçında Real Madrid, Benfica'yı 2-1'lik skorla geçerek tur atlayan taraf oldu.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, yerini 84. dakikada Cesar Palacios'a bıraktı.

Bugün oynanan maçların ardından Galatasaray, Atalanta, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Dün oynanan maçların sonucunda ise Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, üst tura adını yazdıran takımlar olmuştu.

Günün sonuçları şöyle:

Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-1 (0-2)

Juventus (İtalya)-Galatasaray 3-2 (2-5)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa): 2-2 (3-2)

Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz): 2-1 (1-0)

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.