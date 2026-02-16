Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak.
"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)
23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
18 Şubat Çarşamba:
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
Karşılaşmaların rövanşı, 24-25 Şubat'ta yapılacak.