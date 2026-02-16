İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7256
  • EURO
    51,92
  • ALTIN
    7043.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç programı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yarın oynanacak Galatasaray-Juventus maçıyla başlayacak.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak.

"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Karşılaşmaların rövanşı, 24-25 Şubat'ta yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.