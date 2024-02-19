Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 4 maçla devam edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
TSİ 23.00'te başlayacak bu haftaki son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:
20 ŞUBAT SALI:
Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
21 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)