Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! İşte maç takvimi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! İşte maç takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 Mart Çarşamba:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)

