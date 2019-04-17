Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla sürüyor.

Juventus'u eleyen Ajax ve Manchester United'ı rahat geçen Barcelona'nın ardından diğer yarı finalistler de bugün belli olacak.

Bugün çeyrek final rövanş mücadelesinde Porto, Liverpool'u ağırlayacak. Anfield'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-0 kazanmıştı.

İngiliz rakiplerin mücadelesinde ise Manchester City, Tottenham'ı konuk edecek. İlk maçtan Tottenham 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Yarı finalde Manchester City-Tottenham eşleşmesinden çıkan ekip Ajax ile, Porto-Liverpool maçından tur atlayan ekip de Barcelona ile karşılaşacak.

Her iki maç da saat 22.00'de başlayacak.

TRT Spor