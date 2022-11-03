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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz son 16! Dev kulüpler veda etti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 01:36 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz son 16! Dev kulüpler veda etti
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E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

- Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4

- Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

- Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

- Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

- Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

- Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2

- Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6

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