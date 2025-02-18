İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2782
  • EURO
    37,9381
  • ALTIN
    3421.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Feyenoord, Milan'ı eledi!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Feyenoord, Milan'ı eledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Milan, sahasında Feyenoord ile 1-1 berabere kaldı. Sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, bu sonuçla birlikte son 16 turuna kaldı.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 22:57 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Feyenoord, Milan'ı eledi!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Milan, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

Milan, henüz 37. saniyede Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile 1-0 öne geçti. Gimenez, eski takımına attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Milan, Gimenez'in attığı golle birlikte Feyenoord karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MILAN 10 KİŞİ KALDI

Milan forması giyen Theo Hernandez, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 44. dakikadan sarı kartı bulunan Hernandez, 51. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak, Hernandez'in kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Fransız futbolcuya ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi.

FEYENOORD BERABERLİĞİ BULDU

Feyenoord, karşılaşmanın 73. dakikasında Julian Carranza ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Milan ile Feyenoord arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

FEYENOORD TURU GEÇTİ

Milan'a karşı sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Milan ise turnuvaya veda etti.

Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.