Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Feyenoord, Milan'ı eledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Milan, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

Milan, henüz 37. saniyede Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile 1-0 öne geçti. Gimenez, eski takımına attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Milan, Gimenez'in attığı golle birlikte Feyenoord karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MILAN 10 KİŞİ KALDI

Milan forması giyen Theo Hernandez, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 44. dakikadan sarı kartı bulunan Hernandez, 51. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak, Hernandez'in kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Fransız futbolcuya ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi.

FEYENOORD BERABERLİĞİ BULDU

Feyenoord, karşılaşmanın 73. dakikasında Julian Carranza ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Milan ile Feyenoord arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

FEYENOORD TURU GEÇTİ

Milan'a karşı sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Milan ise turnuvaya veda etti.

Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.