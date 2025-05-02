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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek olay! Eğer finale yükselirlerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek bir olay yaşanabilir. Buna göre bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki İngiliz ekibi Manchester United ve Tottenham, finale yükselmeleri halinde gelecek sezon İngiltere'den bir takım daha Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Böylece organizasyon tarihinde ilk kez bir ülkeden 6 takım turnuvaya katılım sağlayacak.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 12:28 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek olay! Eğer finale yükselirlerse...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda tarihi bir senaryo gerçekleşebilir.

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmelerinde ilk maçların tamamlanmasının ardından İngiltere Premier League ekiplerinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne bir takım daha gönderme ihtimali doğdu.

Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham rakiplerini farklı mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Tottenham ise sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla yendi.

Manchester United ve Tottenham'ın finale yükselmesiyle birlikte Avrupa Ligi kupasını İngiliz ekiplerinin kazanacağı da kesinleşecek.

Bu durumda ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne artı bir takım daha gönderecek olan İngiltere, Devler Ligi tarihinde ilk kez bir ülkenin 6 takımla turnuvada yer almasını sağlayacak.

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