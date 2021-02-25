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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank avantajı kaptı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi deplasmanda 9-25, 15-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 22:06 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:06
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Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Öte yandan mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı siyahlılar'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi.

SALON: Ignacego Lukasiewicza

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Pawel Burkiewicz (Polonya)

CHEMIK POLICE: Kowalewska, Grajber 3, Kakolewska 3, Brakocevic 12, Medrzyk 6, Baijens 5, Erwardt (L), Lukasik 3, Strantzali 1, Baldyga

VAKIFBANK: Maja 3, Gabi 6, Zehra 14, Haak 16, Michelle 7, Milena 9, Ayça (L)

SETLER: 9-25, 15-25, 20-25

SÜRE: 69 dakika (19, 23, 69)

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