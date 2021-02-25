Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.
Öte yandan mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı siyahlılar'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi.
SALON: Ignacego Lukasiewicza
HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Pawel Burkiewicz (Polonya)
CHEMIK POLICE: Kowalewska, Grajber 3, Kakolewska 3, Brakocevic 12, Medrzyk 6, Baijens 5, Erwardt (L), Lukasik 3, Strantzali 1, Baldyga
VAKIFBANK: Maja 3, Gabi 6, Zehra 14, Haak 16, Michelle 7, Milena 9, Ayça (L)
SETLER: 9-25, 15-25, 20-25
SÜRE: 69 dakika (19, 23, 69)