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Spor

Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan VakıfBank

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı altın set sonucunda 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Merkezi12 Mart 2025 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan VakıfBank
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Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0'lık set skoruyla kazanan Fenerbahçe'ye turu atlaması için 2 set yeterli olacaktı fakat Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 19-25, 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle mağlup ederek maçı altın sete taşıdı.

ALTIN SET

Altın sette 15-11'lik setle kazanan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Vakıfbank, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

  • VakıfBank
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Fenerbahçe Medicanası

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