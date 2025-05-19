Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir de belli oldu.

UEFA'nın açıkladığı rapora göre Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon euro'luk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı her galibiyet için 2.1 milyon euroluk bir gelirin daha sahibi olacak. Beraberlikde ise Galatasaray 700 bin euro gelir sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı şöyle:

Katılım bedeli: 18.62 milyon euro

Galibiyet: 2.1 milyon euro

Beraberlik: 700 bin euro

Play-off turuna katılım: 1 milyon euro

Son 16 turu: 11 milyon euro

Çeyrek final: 12.5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18.5 milyon euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon euro