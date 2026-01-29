İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte Galatasaray'ın kazancı

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 8. ve son maçında Galatasaray deplasmanda Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Play-off turu bileti alan sarı kırmızılıların UEFA'dan bu sezon kazandığı toplam para ödülü belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte Galatasaray'ın kazancı
Galatasaray, Manchester City deplasmanıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını tamamladı ve play-off bileti aldı. Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

SADECE LİG AŞAMASINDAN TOPLAM 8 MİLYON EURO

Buna göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.

Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü da kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 34 MİLYON EUROYA DAYANDI

Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin euroyu gördü.

PLAY-OFF TURU GEÇİLİRSE TAM 11 MİLYON EURO DAHA

Galatasaray play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon euro gibi astronomik bir rakamı daha kasasına koyacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşı karşıya gelecek. Yarın gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş ile 24-25 Şubat tarihinde oynanacak.

