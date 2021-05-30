İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2021 Pazar / 18 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonlar Ligi'ne Alman teknik adamları damga vurdu
Spor

Şampiyonlar Ligi'ne Alman teknik adamları damga vurdu

Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Chelsea'nin başında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması ile birlikte Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 3 yıldır Alman hocaların çalıştırdığı takımlar tarafından kazanıldı.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:40 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 00:40
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde kupaya kavuşan Chelsea'de Thomas Tuchel kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

Alman teknik adam geçtiğimiz sezon PSG'ye final oynatmış ancak Bayern Münih'e elenmekten kurtulamamıştı. Sezon ortasında geldiği Chelsea'de kusursuza yakın performans sergileyen Tuchel böylelikle kariyerinin ilk Avrupa kupasına ulaşmayı başardı.

Öte yandan Tuchel'in Chelsea ile kupa alması ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları üst üste 3. kez Alman teknik adamların elinde kalmış oldu.

2019'da Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp kupayı alırken 2020'de Bayern Münih'in başındaki Hansi Flick Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.