Şampiyonlar Ligi'ne Alman teknik adamları damga vurdu

30 Mayıs 2021 Pazar 00:40 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 00:40

Şampiyonlar Ligi'nde kupaya kavuşan Chelsea'de Thomas Tuchel kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

Alman teknik adam geçtiğimiz sezon PSG'ye final oynatmış ancak Bayern Münih'e elenmekten kurtulamamıştı. Sezon ortasında geldiği Chelsea'de kusursuza yakın performans sergileyen Tuchel böylelikle kariyerinin ilk Avrupa kupasına ulaşmayı başardı.

Öte yandan Tuchel'in Chelsea ile kupa alması ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları üst üste 3. kez Alman teknik adamların elinde kalmış oldu.

2019'da Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp kupayı alırken 2020'de Bayern Münih'in başındaki Hansi Flick Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.