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Spor

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran pankart! Vinicius Jr.'dan olay cevap

Real Madrid'in yıldızlarından Vinicius Jr, Manchester City taraftarlarının kendisi için açtığı pankarta olay bir cevap verdi.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran pankart! Vinicius Jr.'dan olay cevap
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Manchester City'i deplasmanda 3-2 yendiği maç öncesi İngiliz taraftarların açtığı pankart çok konuşuldu.

Ballon d'Or'u Manchester City'de oynayan Rodri'nin almasına tepki gösteren Vinicius Jr., taraftarların tepkisini çekti.

Manchester City taraftarları, Vinicius Jr.'a Ballon d'Or göndermesi yaparak "Ağlamayı bırak" pankartı açtı. Ayrıca Brezilyalı yıldız için "Senin Ballon d'Or'un nerede?" tezahüratları yaptılar.

Real Madrid'in son golünde Jude Bellingham'a assit yapan ve performansıyla maçın adamı seçin Vinicius Jr, Manchester City taraftarlarına, formadaki 15 Şampiyonlar Ligi kupasını göstererek cevap verdi.

Vinicius Jr. karşılaşmanın ardından pankartla ilgili sorulan soruya "Evet, pankartı gördüm. Rakip taraftarlar benimle alakalı bir şey yaptıklarında bu bana oynamak için daha güç veriyor." yanıtını verdi ve bu cevap, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.

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