İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde enfes bir sezon geçiriyor.

Son olarak dün akşam konuk ettiği Juventus ile 0-0 berabere kalan Aston Villa, puanını 10'a çıkardı ve ilk 8 sıra için iddiasını sürdürdü.

Öte yandan Emiliano Martinez, Devler Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlıyor.

Aston Villa 5 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde sadece 1 gol görürken, Arjantinli eldiven harika bir istatistiğe imza attı.

Emiliano Martinez, Opta'nın verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 25 şutun 24'ünü kurtardı ve bu alanda açık ara zirvede yer aldı.