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Spor

Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu! Emiliano Martinez'den harika istatistik

Aston Villa'nın başarılı kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı istatistikle inanılmaz bir başarıya imza attı. 32 yaşındaki deneyimli eldiven Şampiyonlar Ligi'nin ilk 5 haftasını geride kalırken kalesinde yalnızca bir gol gördü. İşte detaylar...

28 Kasım 2024 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu! Emiliano Martinez'den harika istatistik
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde enfes bir sezon geçiriyor.

Son olarak dün akşam konuk ettiği Juventus ile 0-0 berabere kalan Aston Villa, puanını 10'a çıkardı ve ilk 8 sıra için iddiasını sürdürdü.

Öte yandan Emiliano Martinez, Devler Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlıyor.

Aston Villa 5 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde sadece 1 gol görürken, Arjantinli eldiven harika bir istatistiğe imza attı.

Emiliano Martinez, Opta'nın verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 25 şutun 24'ünü kurtardı ve bu alanda açık ara zirvede yer aldı.

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