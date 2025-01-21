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Spor

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında perde bu gece açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 9 maçla açılacak. Benfica - Barcelona maçında milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu sahneye çıkacak.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında perde bu gece açılıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 9 maçla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, bugün ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Özellikle bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Bayer Leverkusen, Benfica - Barcelona ve Liverpool Lille maçları merakla beklenen maçlar arasında öne çıkıyor.

MAÇLARIN HANGİ KANALDA YAYINLANACAĞINI TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

TÜRKLERİN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde her hafta olduğu gibi bu hafta da Türk futbolcular sahne alacak.

KENAN'DAN KÖTÜ HABER

23.00'te başlayacak Club Brugge - Juventus maçında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. Kenan, Juventus'un Milan ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

KEREM VE ORKUN, BARÇA'YA KARŞI

23.00'te başlayacak bir diğer maçta ise milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Barcelona'yı konuk edecek. İki futbolcunun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

NURİ ŞAHİN KADER MAÇINDA

23.00'te başlayacak bir diğer maçta ise Türk teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.

Sky DE'nin haberine göre Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya kaybetmesi halinde Nuri Şahin'in görevine son verilebilir.

"Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

21 Ocak Salı (Bugün):

20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)

22 Ocak Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)

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