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Spor

Şampiyonlar Ligi'nin gol kralları Raphinha ve Guirassy

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan Brezilyalı oyuncu Raphinha ile Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, 13'er golle sezonun gol kralı ünvanını paylaştı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin gol kralları Raphinha ve Guirassy
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İtalya'nın Inter takımı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta birbirine rakip olan iki ekibin mücadelesinde Inter'i 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa ulaştı.

PSG, ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterirken finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

RAPHİNHA VE GUİRASSY ZİRVEDE

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında, organizasyona yarı finalde veda eden İspanya temsilcisi Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ile turnuvada çeyrek finalde elenen Alman ekibi Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, sezonu 13'er golle zirvede tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya 4-0 yenilen Borussia Dortmund, rövanşta ise rakibini Guirassy'nin golleriyle 3-1 mağlup etmesine rağmen elenmişti.

Gineli futbolcu, Barcelona ağlarına gönderdiği 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirveye çıkarken yarı finale yükselen Barcelona ise Inter'e elenerek finale adını yazdıramamıştı.

Barcelona'da Raphinha da organizasyonu 13 golle tamamlarken Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski ise 11 gol kaydetti.

Organizasyona çeyrek finalde veda eden Almanya ekibi Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane de bu sezon 11 kez fileleri havalandırdı.

Finalde mücadele eden Inter'de Lautaro Martinez 9, PSG'de Ousmane Dembele ise 8 golle sezonu kapattı.

Ligde gol krallığı yarışı şu şekilde tamamlandı:

SıraOyuncu ve TakımıGol
1Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)13
-Raphinha (Barcelona)13
3Robert Lewandowski (Barcelona)11
-Harry Kane (Bayern Münih)11
5Lautaro Martinez (Inter)9
6Ousmane Dembele (PSG)8

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 4 GOL

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, organizasyonda bu sezon 12 maçta oynadı.

Hakan, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 4 golle tamamladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ'DEN DE 4'ER GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona'ya elenen Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, organizasyonda bu sezon 12'şer maçta süre aldı.

Kerem ve Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 4'er golle kapattı.

KENAN YILDIZ'DAN 1 GOL

Organizasyonda son 16 play-off turunda PSV'ye elenen Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta forma giydi.

Kenan, organizasyonda bir kez gol sevinci yaşadı.

ARDA GÜLER, SALİH ÖZCAN VE ATAKAN KARAZOR

Çeyrek finalde İngiltere'nin Arsenal takımına elenen İspanya temsilcisi Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta 142 dakika süre alarak gol atma başarısı gösteremedi.

Borussia Dortmund'da forma giyen 27 yaşındaki Salih Özcan ise bu sezon organizasyonda 3 maçta mücadele etti.

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor da Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta oynadı.

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