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Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna VAR geldi

UEFA, Avrupa'nın en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren kullanma kararı aldığı Video Yardımcı Hakem (VAR) konusunda tarih değişikliğine gitti. Avrupa futbolunun patronu, son 16 turundan itibaren VAR'ı kullanma kararı aldı..

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Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ülkemizde sık sık tartışılırken; UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren bu sistemi kullanma kararı aldı.

Sky Sport'un haberine göre; daha önce gelecek sezon VAR'ı kullanma kararı alan UEFA, önemli hakem hatalarının ardından fikir değiştirdi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve FIFA'nın Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullandığı VAR'ın önümüzdeki aydan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

UEFA, Dünya futbolunda hakem hatalarını azaltacak VAR sistemini kullanacak son büyük kıta organizatörü olacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin geçen ay Brüksel'de düzenlenen UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ortak toplantısında UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'nin VAR'ın uygulanması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Bundesliga, La Liga ve Seri A'da kullanılan VAR'ı İngiltere Premier Ligi ekipleri de gelecek sezon kullanma karara almıştı.

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