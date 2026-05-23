Spor

Şampiyonluğa hasret kaldılar!

Avrupa futbolunun köklü kulüpleri, yıllardır süren şampiyonluk özlemini sonlandırmak için mücadele ediyor. Manchester United, Fenerbahçe, Roma ve Valencia gibi dev ekipler, liglerinde uzun süredir zirveye ulaşamazken Avrupa'nın en dikkat çeken “şampiyonluk hasreti” yaşayan kulüpleri arasında yer alıyor.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 12:09
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken Avrupa liglerinde hala 10 yılı aşkın süredir şampiyon olamayan birçok büyük kulüp bulunuyor.

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde köklü tarihlerine rağmen 10 yılı aşkın süredir şampiyonluk elde edemeyen birçok kulüp var.

- Manchester United / İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte 20'şer şampiyonlukla en çok zafere ulaşan kulüp olan Manchester United, son lig zaferini Alex Ferguson'un emekli olduğu 2012-2013 sezonunda kazandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13 yıldır şampiyonluğa hasret.

- Fenerbahçe / Türkiye Süper Lig

Fenerbahçe, Süper Lig'de son şampiyonluk kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, son 12 sezonda ise şampiyon olamadı.

- Lyon ve Marsilya / Fransa Ligue 1

Frana Ligue 1'i 2000'li yılların başında domine ederek üst üste 7 kez şampiyon olan Olimpik Lyon, son lig zaferini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Son yıllardaki Paris Saint-Germain dominasyonunun da etkisiyle Lyon'un şampiyonluk hasreti 18 yıla ulaştı.

Fransa'nın en köklü kulüplerinden olan Olimpik Marsilya, Ligue 1'deki son zaferine Didier Deschamps yönetiminde 2009-2010 sezonunda ulaştı.

Olimpik Marsilya, 16 sezondur Ligue 1'de şampiyon olamıyor.

- Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Stuttgart / Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund, Bundesliga'da son şampiyonluğunu Jürgen Klopp önderliğinde 2011-2012 sezonunda kazandı.

Son yıllarda Bayern Münih'in domine ettiği Bundesliga'da Dortmund, 14 yıldır kupaya hasret durumda.

Werder Bremen de 2003-2004 sezonundan bu yana Bundesliga şampiyonluğu göremedi.

Stuttgart ise son olarak 2006-2007 sezonunda ligde şampiyon oldu.

- Roma ve Lazio / İtalya Serie A

İtalya Serie A'da Roma, Francesco Totti önderliğinde zafere ulaştığı 2000-2001 sezonundan beri ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Roma, Serie A'da 25 yıldır şampiyon olamıyor.

Lazio ise son zaferini milenyumun başında 1999-2000 sezonunda elde ederken 26 sezondur şampiyon olamadı.

Serie A'da Roma ve Lazio'nun şampiyon olamadığı son yıllarda Inter, Juventus, Milan ve Napoli şampiyonluk sevinci yaşadı.

- Valencia / İspanya La Liga

İspanya La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid üçlüsünün dışında şampiyonluk çıkarabilen az sayıda takımdan biri olan Valencia, son zaferini Rafael Benitez ile 2003-2004 sezonunda elde etti.

Valencia, LaLiga'da 22 sezondur şampiyonluğa hasret.

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde 10 yılı aşkın süredir şampiyonluk elde edemeyen köklü kulüpler şu şekilde:

KulüpÜlke / LigSon ŞampiyonlukŞampiyonluk Hasreti (Yıl)
Lazioİtalya (Serie A)1999-200026
Romaİtalya (Serie A)2000-200125
Werder BremenAlmanya (Bundesliga)2003-200422
Valenciaİspanya (La Liga)2003-200422
StuttgartAlmanya (Bundesliga)2006-200719
Olimpik LyonFransa (Ligue 1)2007-200818
Olimpik MarsilyaFransa (Ligue 1)2009-201016
Borussia DortmundAlmanya (Bundesliga)2011-201214
Manchester Unitedİngiltere (Premier Lig)2012-201313
FenerbahçeTürkiye (Süper Lig)2013-201412

