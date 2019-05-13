Şampiyonluğu avlayacak

SÜPER Lig’de 2 yenilgi ve 2 beraberliğin ardından Ankaragücü’ne 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan Medipol Başakşehir’de rota averajla lider olan Galatasaray’la deplasmanda oynanacak tarihi maça çevirildi. Planlarını galibiyet üzerine yapan Boz Baykuşlar’ın hocası Abdullah Avcı, “Son 9 maçta G.Saray’a sadece 2 kez yenildik. Türk Telekom’da işimizin ne kadar zor olacağını biliyoruz. Kazanıp, şampiyonluk için dev bir adım atmak istiyoruz. Umarım hakemlerin sonuca etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.