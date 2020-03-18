18 Mart 2020 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:03

Ataman, “Böyle bir atmosferde spor yapmak çok zor. Dünya teyakkuzda, sporcularımın da hepsi insan ve psikolojik olarak hiç kimse oynamak, kazanmak veya kaybetmeyi düşünmüyor. Yine de profesyonelce sahada mücadele eden her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Umarım en kısa zamanda kurumlarımız sporcu sağlığını ve sporun fair play içinde mücadele ruhunu gözeterek beklenen erteleme kararını alırlar. Euroleague’de ve Türkiye Ligi’nde lider ve şampiyonlukların en önemli adayı olan bir takımın antrenörü olarak belirtmek isterim ki; biz şampiyonluk değil, ülkemizi ve tüm insanlığı tehdit eden bu salgını yenmek istiyoruz ve devletimizin önderliğinde kazanacağımıza eminim!” ifadelerini kullandı.