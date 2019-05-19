Şampiyonluk düellosu! Galatasaray-M.Başakşehir muhtemel 11’ler

Cim-Bom, Cüneyt Çakır’ın yöneteceği saat 19.00’daki kritik mücadeleyi kazanırsa bitime bir hafta kala 22’nci şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir de galip gelirse tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan ederek tarih yazacak. Beraberlik halinde iş son haftaki karşılaşmalara kalacak.

SÜPER Lig’de dananın kuyruğu bugün kopabilir. Haftaya 66 puanla lider olarak giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunan takipçisi Medipol Başakşehir’i Türk Telekom’da konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak müthiş düelloyu hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İki hafta önce liderliği ele geçiren Cim-Bom, taraftarı önünde Başakşehir’i mağlup etmesi durumunda bitime 1 hafta kala, ikili averajda öne geçerek 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı-Kırmızılılar bu durumda Süper Lig’de üst üste 2’nci, toplamda 22’nci şampiyonluğuna imza atacak.

LİGİ son yıllarda domine etmesine karşın mutlu sona ulaşamayan Medipol Başakşehir de, süper final niteliğindeki karşılaşmada Galatasaray’ı mağlup etmesi durumunda bir maç kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan edecekve Süper Lig’de bu unvanı elde eden 6’ncı takım olacak. Aslan ile Boz Baykuşlar arasındaki bugünkü şampiyonluk düellosunun berabere sonuçlanması durumunda ise iş G.Saray’ın Sivas (D) ve Başakşehir’in Alanya maçlarına kalacak. Son haftada da eşitlik bozulmazsa şampiyonu genel averaj belirleyecek. Genel averajda Aslan 36-28 önde bulunuyor.

Terim ile Avcı rekabetinde 4 maçta eşitlik bulunuyor

GALATATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, bu akşam Türk Telekom’da oynanacak maçla birlikte 5’inci kez birbirlerine rakip olacak. İki teknik adam arasındaki rekabette şu ana kadar galibiyet sayısında 1-1’lik eşitlik var. İki müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Cim-Bom ile Boz Baykuşlar ise bugün 22. randevuda kapışacak. Geride kalan lig maçlarında Sarı-Kırmızılılar 10 galibiyet, Turuncu-Lacivertliler 6 galibiyet aldı, 5 mücadelede eşitlik bozulmadı. İkili rekabette son 9 maçta sadece 2 kez kazanan G.Saray, sahasında Başakşehir’i 5 kez yenerken, 4 defa berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu.

450 milyon TL’lik dev maç

SÜPER Lig’de bugün 33. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Galatasaray, kazanması durumunda hem 22. şampiyonluğunu ilan edecek hem de kasasını dolduracak. Ligde mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Cim-Bom, şampiyonluk ve şampiyonluk sayına göre de ödüller kazanacak. Aslan Devler Ligi’ne doğrudan gideceği için toplam geliri 450 milyon TL’yi bulacak.

Ryan Donk 11’de Ndiaye yedek çıkacak

CİM-BOM’DA bugünkü Başakşehir maçının kadrosu büyük oranda netlik kazandı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Belhanda’nın cezasının bitmesi nedeniyle ideal kadrosuna dönmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar’ın hocasının sadece performansının zirvesinde olan Donk’u 11’de oynatıp, Ndiaye’yi 2. yarıya saklayabileceği belirtildi. Nagatomo da sol beke dönerken, Linnes’in yedek soyunacağı öğrenildi.Aslan’da Donk, Linnes ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyor.

Emre yetişecek Robinho forvette

MEDİPOL Başakşehir’de bugünkü Galatasaray maçı öncesi Epureanu, Arda Turan ve Demba Ba’nın sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. A.Gücü maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Emre Belözoğlu’nun sol uyluk arka adalesinde orta derecede kanama tespit edilmişti. Emre yoğun tedavi sonrası kadroya alınacak. Boz Baykuşlar’da forvette Robinho’nun görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne

M.BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Mossoro, Soner, İrfan, Visca, Napoleoni, Robinho