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‘Şampiyonluk Fenerbahçe’nin’

Divan’da konuşan Koç, “Hocamız zor durumda değil. Elinde çok iyi kadro var. O da en iyisini yapacak. Omuz omuza verip bu takımı sırtlayacağız. Kimse mazeret üretmeyecek. Mesajı alan buradan alsın” diyerek, şampiyonluk hedefini açıkladı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, bu sezon şampiyon olacaklarını, bu yolda hiçbir mazeretlerinin bulunmadığını söyledi. Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, “Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Hoca müşkül durumda değil. Elinde çok iyi bir kadro var. O da en iyisini yapacak. Omuz omuza verip bu takımı sırtlayacağız. Kimse mazeret üretmeyecek. Mesajı alan alsın buradan” dedi.

‘FENER OL’MAYA DEVAM ETMELİYİZ

Başkan Koç, konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Fener Ol bizim kurşunlanmamızın yıldönümüydü, bu sebeple 4 Nisan’da başladık. UEFA yargı dairesinde çok şükür ki Avrupa’dan men çıkmadı. Daha gidecek çok yolumuz var. Sıkıntılı bir yolculuk ama bunu hep beraber yapmak zorundayız. Fener Ol’maya devam etmeliyiz. Evet, rakamlar çok büyük, geçmişe bakarsanız muhteşem ama bu camiaya bakıldığında daha çok destek toplanabilirdi.”

KİMSEYE İMTİYAZ YAPILMASIN

“Yeni TFF seçildi. Hayırlı olsun. Biz Fenerbahçe olarak TFF’ye bir isim önermedik. Atamalar liyakat bazında yapılmalı. Tek önerimiz eski sistem ve anlayışın olmaması gerektiğiydi. Umarım bu sezon TFF’de yeni yapılanma ile her takıma eşit mesafede yaklaşan bir yönetim anlayışı sergilenir. Kimseye imtiyaz yapılmadığı, hiçbir takımın kayrılmadığı, hakemlerimizin lobilerini görmeyeceğimiz, toplumun hak ettiğibir sezona yaşarız diye temenni ediyoruz.”

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