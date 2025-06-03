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Spor

Şampiyonluk hediyesi! Kim Min-Jae transferi resmen duyuruldu

Kim Min-Jae için Bayern Münih serüveni yaz aylarında son bulabilir. Güney Koreli stoper takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında yer alıyor. Fransız basını, Kim Min-Jae'nin imza atacağı takımı duyurdu. İşte detaylar…

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 18:26 - Güncelleme:
Şampiyonluk hediyesi! Kim Min-Jae transferi resmen duyuruldu
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Bayern Münih'in iki sezon önce 50 milyon euro gibi ciddi bir yatırımla kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için ayrılık haberleri sıklaştı. Alman basını, takımda bekleneni veremeyen başarılı stoperin satış listesinde olduğunu aktardı. Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae için yeni adresi ise Fransızlar duyurdu.

KİM MİN-JAE ŞAMPİYON TAKIMA GİDİYOR

Kim Min-Jae kariyerindeki yeni sayfayı Fransa'da açmaya hazırlanıyor. Ülke basınında yer alan haberlerde; Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in, Güney Koreli futbolcuyu yaz aylarında renklerine bağlayacağı belirtildi.

Kim Min-Jae'nin, başkent ekibinde forma giyme konusunda istekli olduğuna değinildi. Bunun yanı sıra Paris Saint-Germain'in piyasa değeri 45 milyon euro olan Min-Jae için Bayern Münih ile bonservis pazarlıklarına yakın zamanda başlaması bekleniyor.

NAPOLİ DE TAKİPTE

Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip eden bir diğer ekip ise oyuncunun eski kulübü Napoli oldu. İtalyan basını, Serie A şampiyonu Napoli'nin yaz transfer dönemi hedeflerinin başında Kim Min-Jae isminin bulunduğunu aktardı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 43 maçta forma giyen Kim Min-Jae takımı adına 3 gollük katkıda bulundu. Başarılı stoperin ayrıca Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi

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