Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Ligde 79 puanla lider olan Galatasaray, 74 puanlı Fenerbahçe'nin aynı saatte Fraport TAV Antalyaspor'la oynayacağı maçın sonucuna bakmadan Ankara'da kazanması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek

Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 39 puanla, düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü Galatasaray'ı yenerse, İstanbulspor'un Adana Demirspor'a ya da Bitexen Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

ERYAMAN KAPALI GİŞE

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü de biletlerin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu.