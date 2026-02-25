Bu sezon Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe, 23 maçta tam 8 kez berabere kalarak ilginç bir grafiğe imza attı. Domenico Tedesco'nun öğrencileri ligde yenilgisiz olmasına rağmen bu 8 karşılaşmada 16 puan bıraktı. Kanarya en az 1 galibiyet çıkarabilseydi liderle aynı puana sahip olacaktı. Artık hedef namağlup ünvanını sürdürüp daha fazla galibiyet almak.

Geçmişe bakıldığında 8 beraberlikle şampiyonluk olasılığı azınsanmayacak kadar fazla. 3 puanlı sistemde 18 takımla oynanan 26 Süper Lig sezonunda 8'inde şampiyon olan takımların 8 ve üstü beraberlikle bu başarıya ulaştıkları görüldü. 4 kez 8 beraberlikle şampiyonluk kazanılırken diğer 4 şampiyonlukta ise daha fazla sayıda beraberlikle kupa mümkün oldu. 23 haftayı geride bırakan Kanarya; ligde kalan tüm maçlarını kazanması halinde zafere ulaşabilecek.