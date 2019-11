‘Şampiyonluk inancını gösterin’

FENER’İN kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor’u deplasmanda yeneceklerinden şüphesi olmadığını belirtti. Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla bir konuşma yapan Emre, “Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya’da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe’yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, pazar günü (yarın) sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız” dedi