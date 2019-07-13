‘Şampiyonluk ipi elimizde’

FENERBAHÇE’DE yüzler gülüyor. Yapılan transferin takıma büyük katkı sağladığını düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal da taraftarlara umut dağıttı. Yanal, “Bizler maça çıkarız. Maça çıkarken heyecan başlar. Şu an daha heyecanlıyım. Tarifsiz bir duygu, anlatılamaz bir duygu yaşıyorum. Büyük Fenerbahçe’nin bir parçası olmak ve bu değeri görmek oldukça büyük bir sevinç. Anlatılacak bir duygu değil bu. Tabii biz de buna layık olmaya çalışıyoruz ve büyük Fenerbahçe’nin istediği sonuçları almak istiyoruz. Fenerbahçe’nin büyüklüğü sadece aldığı sonuçlarla değil. Başka bir büyüklüktür’’ sözlerini kullandı. Ali Koç başkanlığındaki yönetimin takıma bir çok değer kazandırdığını söyleyen Fener’in patronu “Fener Ol kampanyası muhteşemdi. Topuk Yaylası’nda harika bir kamp ortamı var. Güçlü oyuncular aldık. Bize katkıları büyük olacak. Yeni oyuncular da gelecek. Artık şampiyonluk kupası kaldırmak elimizde” dedi.