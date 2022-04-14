Şampiyonluk maçına Trabzonspor formasıyla çıkacaklar

Liberya Ligi'nde şampiyonluğu kovalayan BEA Mountain, pazar günü ligin final maçına Trabzonspor formasıyla çıkacak. Bordo-Mavili formalar Liberya'ya ulaştı, federasyondan da gerekli izinler alındı.

'Bize Her Yer Trabzon' sloganıyla gittiği her yere Trabzonspor sevdasını taşıyan Bordo-Mavili taraftarlar, "Bu da olur mu" dedirtecek bir icraata imza attı. Liberya'da inşaat ve madencilik işi yapan MNG Gold şirketinin kurduğu BEA Mountain, ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, şirketin Trabzonsporlu mühendisi Hazım Atay'ın aklına ilginç bir fikir geldi.

Atay, Türkiye'de şampiyonluğa yürüyen, taraftarı olduğu Trabzonspor formalarının pazar günkü final maçında takıma uğur getireceğine inandığı için, Liberya ekibinin sahaya Bordo-Mavili formayla çıkması fikrini ortaya attı.

MAÇ BAŞKENT'TE

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bunun için Liberya Futbol Federasyonu'na müracaat edildi ve gerekli izinler alındı. Ligin son haftasına lider Watanga'nın 1 puan gerisinde giren BEA Mountain Başkent'te dördüncü sıradaki Freeport ile karşılaşacak.

Bordo-Mavili formalar da bu şeklide Liberya başkentinde boy gösterecek. Konuyla ilgili AKŞAM'a konuşan Hazım Atay, "Son maça İngilizce pankart hazırladık ve Trabzonspor formasıyla çıkacağız. Bu formaların bize şans ve şampiyonluk getireceğine inanıyorum" dedi.