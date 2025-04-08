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Spor

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin şansı yükseldi

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın BAY geçtiği hafta Trabzonspor ile evinde oynadığı maçı 4-1'lik skorla kazandı ve puan farkını 3 indirdi. Alınan bu sonucun ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Şansı yükselen F.Bahçe'nin 3.55 olan oranı 2.9 yükseldi. İşte detaylar...

AKŞAM8 Nisan 2025 Salı 09:25 - Güncelleme:
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin şansı yükseldi
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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek puan farkını 3'e indirmesiyle ligdeki şampiyonluk oranları da güncellendi. Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olma ihtimalinde hayli pozitif bir değişim yaşandı. Bir önceki oranda 3.55 ihtimal açılan Kanarya'nın yeni oranı 2.9 olarak belirlendi. Favori Aslan'ın ise şampiyon olma şansı 1.23'ten 1.28'e çekildi. Kanarya'nın oranında önemli bir değişim olsa da iki takım arasında halen ciddi bir fark var.

Şampiyonlukta üçüncü favori olarak görülen Beşiktaş'a ise tam 3 binlik oran açıldı. Eyüp ve Samsun'a da 4 bin verildi. Futbol yapay zeka uygulaması Euro Club Index, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına ve ligde kalma yarışına dair tahminlerini de güncelledi. Ancak burada çok büyük bir değişim yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini yüzde 20.6 olarak belirten yapay zeka, bu ihtimali yüzde 22.6'ya yükseltti. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini yüzde 79.4 olarak ifade eden yapay zeka, bu oranı 774'e düşürdü.

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