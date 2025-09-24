İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4326
  • EURO
    48,9044
  • ALTIN
    5024.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray zirvede tek başına
Spor

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray zirvede tek başına

Süper Lig'de 6. hafta sonunda şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray'ın oranı 1.34'e düşerken, Fenerbahçe'nin 2.70'e, Beşiktaş'ın ise 22.00'ye yükseldi.

Akşam24 Eylül 2025 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray zirvede tek başına
ABONE OL

Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. G.Saray, Konya'yı 3-1'lik skorla geçerek ligde 6'da 6 yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar zirvede yalnız kaldı.

Bu skorlar sonrası şampiyonluk oranlarında da değişime gidildi. Galatasaray ve Trabzonspor'un oranlarında düşüş yaşanırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları yükseldi. G.Saray'ın 1.46'lık oranı 1.34'e kadar düştü. Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe'nin oranı ise 2.29'dan 2.70'e kadar çıktı. Haftanın açılışında Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın oranı 15.00'ten 22.00'ye kadar yükseldi. Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzon'un oranı ise 29.00'dan 22.00'ye kadar düştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.