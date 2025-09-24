Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. G.Saray, Konya'yı 3-1'lik skorla geçerek ligde 6'da 6 yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar zirvede yalnız kaldı.

Bu skorlar sonrası şampiyonluk oranlarında da değişime gidildi. Galatasaray ve Trabzonspor'un oranlarında düşüş yaşanırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları yükseldi. G.Saray'ın 1.46'lık oranı 1.34'e kadar düştü. Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe'nin oranı ise 2.29'dan 2.70'e kadar çıktı. Haftanın açılışında Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın oranı 15.00'ten 22.00'ye kadar yükseldi. Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzon'un oranı ise 29.00'dan 22.00'ye kadar düştü.