Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarlarla iftar yemeği yedi. Yemekte açıklamalarda bulunan ikili, şampiyonluk sözü de verdi.

Sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, organizasyonda yaptıkları konuşmalarla camiaya mesaj verdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ!

Dursun Özbek taraftarlara şampiyonluk sözü vererek, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ise, "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız" dedi.