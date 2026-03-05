İSTANBUL 13°C / 6°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonluk sözü! Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj
Spor

Şampiyonluk sözü! Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İkili yemekte açıklamalarda bulunurken, taraftara şampiyonluk sözü de verdi.

5 Mart 2026 Perşembe 20:27
Şampiyonluk sözü! Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarlarla iftar yemeği yedi. Yemekte açıklamalarda bulunan ikili, şampiyonluk sözü de verdi.

Sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, organizasyonda yaptıkları konuşmalarla camiaya mesaj verdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ!

Dursun Özbek taraftarlara şampiyonluk sözü vererek, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ise, "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız" dedi.

