Osimhen'in yokluğunda Barış Alper forvet başladı.

Galatasaray, bu sezon iç sahada 8 puan kaybetti.

Daniel Agyei'nin 83'teki şutu direkten döndü.

Şampiyonluk yürüyüşünde olan Galatasaray, ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu Kocaelispor'a karşı ilk yarıda zorlandı. Geride kapanan Körfez ekibinin kilidini açmakta hayli güçlük yaşayan Sarı-Kırmızılılar, uzun süre top çevirdi. Cim-Bom beklediği golü 30'da Leroy Sane ile buldu. Jakobs'un ortasında boşta kalan Alman yıldız, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Galatasaray, ikinci yarıya daha baskılı başlasa da bitiricilikte yetersiz kaldı. Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in yokluğu bu maçta da hissedildi. Sabırla geride bekleyen Kocaelispor ise girdiği az sayıda hücum organizasyonundan sonuç aldı. 64'te oyuna giren Petkovic, 72. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Golden sonra Okan Buruk, Lemina, Yunus ve Icardi'yi oyuna sürdü. Değişikliklerden sonuç alamayan Aslan, evinde 2 puan bıraktı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltemedi. Cim-bom zirve yolunda yara aldı.

LUCESCU UNUTULMADI

2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanıp, 2001-02 yılında üçüncü yıldızı takan Mircea Lucescu maç öncesinde anıldı. 80 yaşında hayatını kaybeden Luce için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açıldı. Maç öncesi statta özel görüntüler de yayınlandı. Stadyum ekranında gösterilen videoda, Rumen teknik adamın Galatasaray'daki unutulmaz dönemine ait görüntüler ve kazandığı başarılar yer aldı. Yaşanan bu özel anlarda bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. Luce için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

İYİ OYNAMAZSAN CEZALANDIRILIRSIN

Uğurcan Çakır: "Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz."