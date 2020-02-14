Şampiyonluk yolunda büyük müjdeyi verdi

Takvim 14 Şubat 2020 Cuma09:37 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:37

Trabzon ve Alanya maçlarında kaybettiği 5 puanla ağır yara alan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi... Artık galibiyet serisine geçmek isteyen Sarı-Lacivertiller de yönetim de düğmeye bastı. Başkan Ali Koç dün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi ve prim müjdesi verdi.



Üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.



Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulunarak futbolculara destek verecek.



5 puan kayıp nedeniyle bozulan Sarı-Lacivertliler'in yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.



Eksik maçını kazanması halinde Trabzonspor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan Fenerbahçe artık hata yapmak istemiyor.



Ankaragücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de kart alarmı verildi. Kart görmesi halinde G.Saray önünde forma giyemeyecek olan Vedat Muriç, Luis Gustavo ve kaleci Altay'a uyarı yapıldı.

