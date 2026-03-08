İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
  • Şampiyonluk yolunda hata yapmadı! Dev derbide 3 puan Galatasaray'ın
Spor

Şampiyonluk yolunda hata yapmadı! Dev derbide 3 puan Galatasaray'ın

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçı konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

8 Mart 2026 Pazar 09:08
Şampiyonluk yolunda hata yapmadı! Dev derbide 3 puan Galatasaray'ın
Beşiktaş'ın ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Leroy Sane, lig kariyerinde ilk kez kırmızı gördü.

Sarı kart gören Abdülkerim, Başakşehir maçında yok.

İlk yarıda oyunun hakimi Cim-Bom oldu. Konsantrasyonu yüksek bir Galatasaray vardı. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarıda rakibine isabetli şut şansı vermedi. Beşiktaş sadece 3 şut denemesinde bulunabildi. Sarı-Kırmızılılar ise 5 şutta 2 isabet yakalayarak 39'da Osimhen'in kafa golüyle öne geçmeyi başardı. Kartal, 5 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, Cim-Bom bu alanda rakibini 2'ye katladı. Beşiktaş'ta Murillo, 45+2'de net gol pozisyonuna girdi ama Jakobs'un son andaki müdahalesi adeta golü önledi. İkinci devre Beşiktaş istekli başladı. Fakat Galatasaray, topa sahip olmaya devam etti. Kartal, 48'de Cerny ile maçtaki ilk isabetli şutunu çekti. 62'de Sane'nin atılmasıyla oyunun hakimiyeti Beşiktaş'a geçti. Galatasaray geriye yaslandı, hızlı atak denedi. Birçok pozisyondan yararlanamadı. Kara Kartal da Cim-Bom kalesini adeta şut bombardımanına tuttu fakat sonuç alamadı. Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Sarı-Kırmızılılar, zorlu deplasmandan 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

